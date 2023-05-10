ميشال نجيب أبو نجم رئيساً لتحرير tayyar.org

A + A -

انضم الزميل ميشال نجيب أبو نجم إلى فريق tayyar.org كرئيس تحرير للموقع.

والزميل أبو نجم صحافي وباحث سياسي. بدأ مسيرته المهنية في LBC الفضائية، وعملَ في صحيفة "النهار" في صفحة "قضايا" وفي صحيفة "البلد" وإذاعتي "صوت الغد" و"صوت المدى"، ومن ثم مساعداً لمدير مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، ومنسقاً للأبحاث في "معهد الدراسات المستقبلية".



كذلك عمل معداً لبرامج وثائقية وتاريخية عُرضت على OTV وتلفزيون "المستقبل" و"الجزيرة"، ولديه مقالات وتحقيقات في صحف "النهار" و"السفير" و"الأخبار"، ومجلة "الديموقراطية" الصادرة عن مركز الأهرام للدراسات في مصر.



حائز ماستر علوم سياسية من الجامعة اللبنانية عن "سياسة مصر الخارجية تجاه الصراع السوري"، ويعدّ رسالة ماستر في الإعلام.