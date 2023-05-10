طالب هُدّد بالسلاح وسُرق في جامعة الحكمة؟!

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صدر عن المكتب الاعلامي في جامعة الحكمة، بيان "تعقيبًا على الخبر الذي تداوله عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ونقلته وسائل إعلامية عن تعرض طالب في جامعة الحكمة للسرقة تحت تهديد السلاح".



وفي البيان، أوضحت جامعة الحكمة أنّه "بعد التحقيقات التي أجرتها القوى الأمنية تبيّن أنّ من تعرض للسرقة ليس أحد طلابها بل هو صراف متجول كان على موعد مع زبائن مفترضين في مكان قريب من الجامعة، وقد عمد هؤلاء إلى سرقته عن سابق تصور وتصميم. لذا اقتضى التوضيح".



وتمنّت الجامعة على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي "التأكّد من صحة الأخبار المتعلّقة بالجامعة ودقتها من المراجع المختصة قبل بثها بشكل عشوائي، حرصًا على الصدقية وتفاديًا لتأثيراتها السلبية غير المبنية على أسس حقيقية".