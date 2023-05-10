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الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا يبدأ اليوم

10
MAY
2023
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الوطن السورية: على رأس وفد رفيع، وصل مساء أمس إلى موسكو وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد للمشاركة في الاجتماع الرباعي الذي سيعقده وزراء خارجية سورية وروسيا وإيران وتركيا على مدار يومين.

 

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بيان لوزارة الخارجية إن الوفد السوري سيعقد لقاءات ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني، كما سيؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وانسحاب كل القوات الاجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم دعم الارهاب.

 

ويضم الوفد السوري المرافق للمقداد، معاونه أيمن سوسان وسفير سورية في موسكو بشار الجعفري، ومدير مكتب الوزير جمال نجيب، والمستشار في مكتب الوزير اهاب حامد.

 

واعتبرت إيران أن آفاق الاجتماع الوزاري الرباعي «واعدة وتبشر بحل القضايا وإيجاد آليات إقليمية»، على حين واصلت الإدارة التركية استثمار الاجتماع في الدعاية الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 14 الشهر الجاري.

 

وحسب معلومات «الوطن» فإن الاجتماعات التي ستبدأ اليوم سيجري خلالها اجتماعات ثنائية، بينما تنطلق غداً الخميس المحادثات الرباعية للوزراء المشاركين الأربعة.

الوطن السورية
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