السعودية تستأنف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

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الشرق الأوسط: أعلنت السعودية، الثلاثاء، استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، بعد ترحيب البلدين الشهر الماضي ببدء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بينهما.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من روابط الأخوة التي تجمع شعبي البلدين، وحرصاً على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأخذاً في الاعتبار قرار مجلس وزراء خارجية العرب في القاهرة الأحد الماضي، باستئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وعملاً منها بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة والجامعة، والمواثيق والأعراف الدولية.