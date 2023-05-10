عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 أيار 2023

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الأخبار: ذعر ما بعد الضربة: إسرائيل تنتظر الرد
واشنطن تدخل على خط العرقلة... دعماً لقائد الجيش
بلبلة في باريس: خصوم فرنجية ينشطون
الديار: ضبابية في المشهد الرئاسي... تفاؤل مصطنع يتنقل بين الداخل المتصارع والخارج المترقب
بكركي عاتبة على باريس لتفرّدها بالطروحات... ومصادر الصرح: السياسة الفرنسية تغيّرت !
اللواء: «انتفاضة المودعين» تحدّد الأهداف: السلطة والمصارف
مخاوف من ضغط استهداف غزة على الاستحقاق.. وشيا تبحث عن «داتا المعلومات» عند البيسري
النهار: عودة المخاوف جنوباً... والأزمة الرئاسية "متفلتة"
الجمهورية: الرياض لإنهاء الفراغ وعدم التعطيل
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