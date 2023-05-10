عناوين الصحف ليوم الأربعاء 10 أيار 2023

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الأخبار: ذعر ما بعد الضربة: إسرائيل تنتظر الرد

واشنطن تدخل على خط العرقلة... دعماً لقائد الجيش

بلبلة في باريس: خصوم فرنجية ينشطون







الديار: ضبابية في المشهد الرئاسي... تفاؤل مصطنع يتنقل بين الداخل المتصارع والخارج المترقب

بكركي عاتبة على باريس لتفرّدها بالطروحات... ومصادر الصرح: السياسة الفرنسية تغيّرت !



اللواء: «انتفاضة المودعين» تحدّد الأهداف: السلطة والمصارف

مخاوف من ضغط استهداف غزة على الاستحقاق.. وشيا تبحث عن «داتا المعلومات» عند البيسري

النهار: عودة المخاوف جنوباً... والأزمة الرئاسية "متفلتة"



الجمهورية: الرياض لإنهاء الفراغ وعدم التعطيل



?l'orient le jour: Présidentielle : la clé de nouveau entre les mains de Doha