living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الموقف السعودي في لبنان لم يُقنع جنبلاط... ولم يُبدّل موقفه بعد... لن يذهب إلى دعم فرنجية

10
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

الديار: محمد علوش-

منذ ما قبل عودة السفير السعودي وليد بخاري إلى لبنان، كانت مواقف العديد من القوى المعارضة المتحالفة مع الرياض واضحة، لناحية رفض الذهاب إلى أي تسوية من الممكن أن تقود رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، وهو ما تأكد أيضاً بعد المواقف التي عبّر عنها هؤلاء بعد هذه العودة، لكن الأهم هو موقف رئيس الحزب «التقدمي الإشتراكي» وليد جنبلاط، الذي يعبر حقيقة عن الواقع الذي تركته الرسائل السعودية المستجدة.


في هذا الإطار، تظهر حالة من الغموض الكبير، يعبّر عنها بالإعلان المباشر من قبل السفير السعودي عن عدم وجود «فيتو» على أي مرشح رئاسي، مقابل عدم سعي الرياض إلى إقناع أي من حلفائها بالتصويت لصالح فرنجية أو غيره من المرشحين، الأمر الذي دفع جنبلاط إلى التروي في التعبير عن موقف حاسم، بإنتظار إتضاح الصورة أكثر، مع تشجيعه خيار الذهاب إلى التوافق بأسرع وقت ممكن، خوفاً من حصول أي تطورات سلبية.

 

ما تقدم يقود إلى معادلة واضحة بالنسبة إلى جنبلاط، فهو لن يذهب إلى دعم فرنجية من دون حصول الأخير على غطاء من مكون مسيحي أساسي، خوفاً من تداعيات ذلك على الواقع في منطقة الجبل، كما أنه لن يغامر في أي موقف من هذا النوع، قد يكون ناتجاً عن سوء فهم لحقيقة موقف الرياض.


لم ينفع موقف السفير السعودي بتغيير مقاربة جنبلاط للملف الرئاسي، فهو بحسب مصادر سياسية متابعة، قد استبق جولة السفير البخاري الأخيرة بموقف جديد عنوانه «التبني» العربي للمرشح الرئاسي، فبالنسبة الى الحزب «التقدمي الإشتراكي» لا يمكن لأي رئيس أن ينجح في اخراج لبنان من أزمته ما لم يكن حاصلاً على دعم عربي مباشر، وبالتالي فإن جنبلاط قرأ بموقف السفير السعودي الأخير موقفاً مشابهاً لموقفها عام 2016 ، وهو ما لن يجعله يغيّر من طريقة تفكيره الرئاسية التي تقوم على ضرورة التوافق على إسم الرئيس قبل انتخابه.


وبحسب ما تكشف المصادر، فإن رئيس الحزب «التقدمي» أبلغ رئيس المجلس النيابي نبيه بري بهذه المقاربة خلال زيارته الاخيرة الى عين التينة، وسمع جنبلاط كلاماً واضحاً من بري بأن ليــس المطلوب إيصال فرنجية بمعزل عن الدعم العربي، خاصة أن بري هو الأوضح بشأن ضــرورة عودة العرب الى لبنان بعد عودتهم الى سوريا، فلبنان بحاجة ماسة الى الدعم العربي، والرئيس المقبل يجب أن ينطلق من هذه المقاربة.

 

بحسب المعلومات، فإن بري وجنبلاط متوافقان على النتيجة، في ظل وجود خلافات على كيفية الوصول اليها، لكن ما هو ثابت هو أن موقف «الإشتراكي» لم يتغير بشكل كامل بعد الرسالة السعودية الاخيرة، علماً أنه بحسب المصادر فإن انعكاس الموقف السعودي في لبنان يكون عبر «الاشتراكي» اولاً.


من هنا، سيحاول جنبلاط البحث عن كامل المعطيات حول الموقف السعودي وحقيقته للبناء على الشيء مقتضاه، وهو حتى ذلك الحين لن يدعم فرنجية، ولن يسير بمحاولات التوافق بين المعارضين على أسماء مرشحين، بمعزل عن الحوار مع الثنائي الشيعي.

الديار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   