خاص - هذا ما تقوله أوساط التيار الوطني الحر للـtayyar.org عن التواصل مع "القوات" والمعارضة...

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غريس مخايل

بعد تصريح عضو كتلة الجمهورية القوية النائب فادي كرم عن أن هناك تواصلاً بين أفرقاء المعارضة والتيار الوطني الحر في الملف الرئاسي، أكدت مصادر التيار للـtayyar.org أن هذه المرحلة مرحلة ايجابية لناحية التواصل الحاصل بيننا وبين عدد من الأفرقاء في الشأن الرئاسي وقالت: عسى أن يعي الجميع أن السقوف العالية ولغة التهديد والوعيد لا توصل الى نتيجة والمطلوب كما قال التيار منذ أكثر من ثمانية أشهر، هو الحوار ثم الحوار ثم الحوار للوصول الى جوامع مشتركة تودي في نهاية المطاف بنا الى بر الأمان عبر انتخاب رئيس يحظى بتوافق داخلي وقادر على أن تكون علاقاته جيدة مع الخارج.

وأضافت المصادر:"ليس الهدف أن يكون هناك خاسر أو رابح لأن لبنان يجب أن يكون الرابح وسنرى بعض التقاربات في الفترة المقبلة".

وختمت مصادر التيار بالقول:"يدنا ممدودة للجميع لما فيه خير لبنان والجميع سيجدنا جاهزين عند الرغبة بالتواصل والتفاهم".