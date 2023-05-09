living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تعميم من نصار على المؤسسات السياحية: لوضع لوائح الأسعار على مداخلها بشكل واضح

9
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت لجنة الزراعة والسياحة جلسة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب ايوب حميد وحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار ومقرر اللجنة النائب أديب عبد المسيح، والنواب: رامي أبو حمدان، جيمي جبور، وضاح الصادق وطه ناجي.

واستمعت اللجنة الى الوزير نصار حول واقع القطاع السياحي، وأعلمها أن "الوزارة بصدد نشر روزنامة للعام 2023 على موقعها الالكتروني وتزويد الإعلام بها".

وأضاف, "الوزارة بصدد إعداد خريطة رقمية لمواقع بيوت الضيافة". 

وخلال تطرق اللجنة الى موضوع الأسعار، أبلغها الوزير نصار بأنه أصدر تعميما على المؤسسات السياحية، "يقضي بوضع لوائح الأسعار على مداخلها بشكل واضح".

وأطلعها على جولته التي قام بها في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى ما يتطلبه من تحسينات ومواكبة للتقنيات الحديثة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   