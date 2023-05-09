ظهور غبار في الأجواء... إليكم طقس الأيام المقبلة!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة مع بداية تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تترافق مع ظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة أحيانا.



وجاء في النشرة ما يلي:



الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح الاربعاء، حيث يتأثر بكتل هوائية حارة مصدرها مصر يؤدي الى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وظهور غبار في الاجواء. (معدل درجات الحرارة لشهر أيار بين 18 و 27 درجة مئوية).

الطقس المتوقع في لبنان:



الثلاثاء: غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل والمناطق الساحلية الجنوبية، ودون تعديل في المناطق الساحلية التي تقع في القسم الشمالي والوسطي من البلاد، مع ضباب على المرتفعات المتوسطة.



الأربعاء: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي وملحوظ في درجات الحرارة مع بداية تأثير الكتل الهوائية الحارة التي تترافق مع ظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة احيانا.



الخميس: غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة، مع استمرار تأثير الكتل الهوائية الحارة وظهور غبار في الاجواء ورياح ناشطة أحيانا.



الجمعة: غائم جزئيا صباحا يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم مع بداية الانخفاض في درجات الحرارة ورياح ناشطة أحيانا.