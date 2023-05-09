living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خاص - أي جعجع نصدّق؟!

9
MAY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خاص tayyar.org -

علّقت مصادر معنية على تسريبة قواتية في أحد المواقع الإخبارية توحي بوجود تناقض (مزعوم) بين موقف رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل المشدد على ضرورة الوصول الى تفاهم مسيحي في مسألة انتخاب الرئيس، وبين مواقف نواب من التيار انتقدوا مقاربة رئيس القوات سمير جعجع ملف النازحين، فقالت: فات القوات أن الأصل يكمن في استفاقتها المتأخرة واتهامها التيار بالتقصير في مسألة النازحين، فيما هي كانت رأس حربة في صدّ أي محاولة لتنظيم النزوح منذ بدئه عام 2011.

فارتضت أن تكون جزءا من مخطط محلي – خارجي لتوظيف هذا الملف سياسيا على حساب المصلحة اللبنانية. أما وقد وعت القوات، متأخرة 12 عاما، مخاطر النزوح الديموغرافية والإقتصادية والإجتماعية، يبقى عليها كيق تصدُق وتُصدَّق أن تحذو حذو التيار وتضع خطة متكاملة تنظّم عودة النازحين، لا أن تكتفي وحسب بالبروباغندا والترويج وتوزيع الإتهامات والتسريبات التي لا طائل منها سوى لذرّ الرماد وإنشاء طبقة من الغبار لحجب قصر النظر الذي شاب مقاربتها لهذا التهديد الكياني.

وختمت المصادر: أي جعجع نصدّق؟ جعجع 2011 – أيار 2023؟ أم جعجع الاستفاقة المتأخرة 12 عاما؟!

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   