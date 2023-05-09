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الصفدي: الأردن الأكثر تأثراً بالأزمة السورية ولا بد من اتخاذ خطوات لحلها

9
MAY
2023
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الوطن السورية: جدد نائب رئيس الوزراء- وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أمس التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية، وقال إن «الأردن كان الأكثر تأثراً بالأزمة السورية وكان لا بد من اتخاذ خطوات لحلها»، رافضاً ذات الوقت تأكيد قيام سلاح الجو الأردني بتنفيذ غارات جوية على مهربي مخدرات جنوب سورية، ومؤكداً أنه «عندما نتخذ أي خطوة لحماية الأمن الوطني سنعلنها في وقتها المناسب».

 

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الهولندي فوبكه هويكسترا، أكد الصفدي أن التعامل مع قضية اللاجئين ليس مسؤولية الدول المستضيفة فقط وعلى المجتمع الدولي تقديم المساعدة، وذلك وفق ما نقلت قناة «المملكة» التلفزيونة الأردنية.


وقال الصفدي إنه أطلع نظيره الهولندي على القضايا الإقليمية، والتطورات المرتبطة بالأزمة في سورية وبالمسار العربي السياسي الجديد الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان وبات تحت مظلة جامعة الدول العربية في إطار جهد عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة في سورية ينهي الأزمة ويعالج كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية وفق منهجية «خطوة مقابل خطوة» وبما ينسجم مع قرارات الشرعية الدولية.


واعتبر الصفدي أن الأزمة السورية سببت كوارث عديدة، مشيراً إلى أن «منهجية إدارة الأزمة التي اعتمدت خلال السنوات الماضية لم تنتج إلا المزيد من الخراب والدمار والمعاناة للسوريين والتهديدات لدول المنطقة وفي العالم أيضاً».


وأضاف: «كان لا بد من اتخاذ خطوات تأخذنا بالتدرج نحو حل هذه الأزمة، مدركين تماماً أن الطريق صعبة ومعقدة وأن ثمة قضايا كثيرة يجب التعامل معها»، وتابع: «نحن بدأنا ومستمرون في هذه الطريق لأن خيار عدم الانخراط هو الاستمرار في الوضع الراهن الذي لا يمكن لنا كدول مجاورة أن نستمر في التعامل معه».

الوطن السورية
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