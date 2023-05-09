عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 أيار 2023

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الأخبار: إسرائيل في مأزقها: اجتياح الضفة مهرباً؟

ميقاتي يقترح جلسة للنازحين: لا تمديد لسلامة

المغامرة السعودية مستمرة في لبنان: جنبلاط أكثر حيرة

قمّة الرياض: نهاية العزلة السورية







الديار: غياب «الفيتو» السعودي يُـريح النواب السنّة... ولبنان «الأكثر تضخماً» عالمياً

الدوحة لم تتخلّ بعد عن دعم قائد الجيش... ولا تريد حرق ورقة ترشيحه؟



البناء: تركيا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية: رهانات على لقاء موسكو… وآمال بقمة الأسد ـ أردوغان/ سورية تستعيد مقعدها في الجامعة غداة زيارة رئيسي رغم التحذير الأميركي ووسط غضب إسرائيلي/ باسيل: تصلب فريقي الممانعة والمواجهة يمنع التوافق… ويمكن للاتفاق على المشروع أن يشكل حلا/



اللواء: ميقاتي يتوقع فراغاً رئاسياً طويلاً... وقضية سلامة في الواجهة

دعوة سعودية للبنان للقمة العربية ولجنة الرواتب إلى الاجتماع قريباً

الجمهورية: حراك مكثف بعد قمة الجدة

الرياض: لتغليب المصلحة اللبنانية

النهار: لبنان يواجه توظيف تعويم النظام السوري



نداء الوطن: ميقاتي لن يُبقي سلامة في "المركزي" بعد انتهاء ولايته

المجتمع الدولي: إلى "الخطة ب" رئاسياً دُرّ



l'orient le jour: Normalisation arabe avec la Syrie : l’optimisme prudent des politiques au Liban