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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 أيار 2023

9
MAY
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الأخبار: إسرائيل في مأزقها: اجتياح الضفة مهرباً؟

ميقاتي يقترح جلسة للنازحين: لا تمديد لسلامة
المغامرة السعودية مستمرة في لبنان: جنبلاط أكثر حيرة
قمّة الرياض: نهاية العزلة السورية

 

 

 


الديار: غياب «الفيتو» السعودي يُـريح النواب السنّة... ولبنان «الأكثر تضخماً» عالمياً
الدوحة لم تتخلّ بعد عن دعم قائد الجيش... ولا تريد حرق ورقة ترشيحه؟

 

 

 


البناء: تركيا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية: رهانات على لقاء موسكو… وآمال بقمة الأسد ـ أردوغان/ سورية تستعيد مقعدها في الجامعة غداة زيارة رئيسي رغم التحذير الأميركي ووسط غضب إسرائيلي/ باسيل: تصلب فريقي الممانعة والمواجهة يمنع التوافق… ويمكن للاتفاق على المشروع أن يشكل حلا/

 

 

 

 


اللواء: ميقاتي يتوقع فراغاً رئاسياً طويلاً... وقضية سلامة في الواجهة
دعوة سعودية للبنان للقمة العربية ولجنة الرواتب إلى الاجتماع قريباً

 

 

 

 

الجمهورية: حراك مكثف بعد قمة الجدة
الرياض: لتغليب المصلحة اللبنانية

 

 

 

 

النهار: لبنان يواجه توظيف تعويم النظام السوري

 

 

 


نداء الوطن: ميقاتي لن يُبقي سلامة في "المركزي" بعد انتهاء ولايته
المجتمع الدولي: إلى "الخطة ب" رئاسياً دُرّ

 

 

 


l'orient le jour: Normalisation arabe avec la Syrie : l’optimisme prudent des politiques au Liban

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