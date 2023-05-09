عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 9 أيار 2023

الأخبار: إسرائيل في مأزقها: اجتياح الضفة مهرباً؟
ميقاتي يقترح جلسة للنازحين: لا تمديد لسلامة
المغامرة السعودية مستمرة في لبنان: جنبلاط أكثر حيرة
قمّة الرياض: نهاية العزلة السورية
الديار: غياب «الفيتو» السعودي يُـريح النواب السنّة... ولبنان «الأكثر تضخماً» عالمياً
الدوحة لم تتخلّ بعد عن دعم قائد الجيش... ولا تريد حرق ورقة ترشيحه؟
البناء: تركيا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية: رهانات على لقاء موسكو… وآمال بقمة الأسد ـ أردوغان/ سورية تستعيد مقعدها في الجامعة غداة زيارة رئيسي رغم التحذير الأميركي ووسط غضب إسرائيلي/ باسيل: تصلب فريقي الممانعة والمواجهة يمنع التوافق… ويمكن للاتفاق على المشروع أن يشكل حلا/
اللواء: ميقاتي يتوقع فراغاً رئاسياً طويلاً... وقضية سلامة في الواجهة
دعوة سعودية للبنان للقمة العربية ولجنة الرواتب إلى الاجتماع قريباً
الجمهورية: حراك مكثف بعد قمة الجدة
الرياض: لتغليب المصلحة اللبنانية
النهار: لبنان يواجه توظيف تعويم النظام السوري
نداء الوطن: ميقاتي لن يُبقي سلامة في "المركزي" بعد انتهاء ولايته
المجتمع الدولي: إلى "الخطة ب" رئاسياً دُرّ
l'orient le jour: Normalisation arabe avec la Syrie : l’optimisme prudent des politiques au Liban