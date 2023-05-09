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أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 9 أيار 2023

9
MAY
2023
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

كشف مصدر دبلوماسي خليجي عن تلقي حكومة بلاده رسالة سعودية شديدة الوضوح بأن استعادة سورية لمقعدها في الجامعة تمهيداً لحضور رئيسها للقمة أمر محسوم وليس للنقاش ولا للتحفظ ولا للتصويت وأن الرياض لم تقم حساباً لما قاله بعض المعترضين عن التحذير الأميركي.


خفايا

قال مصدر نيابي إن توجيه الدعوة للرئيس نجيب ميقاتي لحضور القمة العربية في الرياض لا يعني استبعاد جهود سعودية مكثفة لعقد جلسة انتخاب قبل موعد القمة يتيح مشاركة رئيس أصيل منتخب في القمة يلاقي حضور الرئيس السوري والرئيس السوداني بعد تثبيت وقف النار.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

همس

تقرر إعتماد صيغة «اللقاء التشاوري» الذي يجمع الوزراء في السراي عوضاً عن جلسات مجلس الوزراء، تفادياً للإنتقادات التي تثيرها جلسات حكومة تصريف الأعمال في أوساط روحية وسياسية مسيحية!


غمز

كثرت الأحاديث في الأسبوعين الأخيرين عن إحتمالات البحث عن اسم أو اسمين من «خارج الصندوق»، لطرحهما في إطار محاولات التوصل إلى تسوية تفتح أبواب قصر بعبدا!


لغز

عمد وزير سابق إلى رفع دعوى أمام المراجع الفاتيكانية المختصة ضد مطران منطقته، تضمنت إتهامه بإثارة النعرات الطائفية وتشكيكاً بذمته المالية فضلاً عن عدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الروحية!

 

 

 


نداء الوطن: خفايا

يتردّد أنّ زيارة وفد العشائر لرئيس مجلس النواب نبيه بري، جاءت بطلب من مرجعية حكومية سابقة.

 

تولّى نائب سابق من جبل لبنان ترتيب موعد لوزير سابق، مطروح لرئاسة الجمهورية، في دمشق حيث التقيا مسؤولاً سورياً رفيع المستوى يتعاطى بالملف اللبناني.

 

إستغربت مصادر سياسية حجم التوظيفات التي أجراها وزير في وزارة خدماتية وجميعهم من أفراد عائلته والمحسوبين عليه فضلاً عن تغيّر واضح في نمط حياته.

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