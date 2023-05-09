جنبلاط لـ بري: فرنجية "مش ماشي"

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بعض ما جاء في مانشيت نداء الوطن:

تواصلت تداعيات الحركة النشطة التي قام بها سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري طوال الاسبوع الماضي، وكان ختامها مع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي زار رئيس مجلس النواب نبيه بري.

افادت معلومات ان الزعيم الاشتراكي أبلغ رئيس البرلمان ان مرشح الثنائي للرئاسة الاولى رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية "مش ماشي".

واختار جنبلاط في موقفه المعلن لدى مغادرته مقر الرئاسة الثانية في عين التينة لغة ملطّفة بقوله أنه لن يتخذ أي موقف من الاستحقاق "من دون التشاور" مع نجله رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور.