اسقاط عضوية وطرد...هذا ما حصل في اجتماع اللجنة الأولمبية اليوم!

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اقرت الجمعية العمومية للجنة الاولمبية اللبنانية في جلسة طارئة عقدتها بناء لطلب ثلث الاعضاء في لامارينا ضبية، اسقاط عضوية النائب الاول للرئيس المهندس هاشم حيدر والامين العام حسان رستم وعضو اللجنة التنفيذية جورج عبود، كما طردت الموظف وسام شيري.

وجاء ذلك في اجتماع عقد بعد ظهر اليوم بمشاركة ممثلي 17 اتحادا رياضيا من 27 تتألف منها عائلة الجمعية العمومية. وترأس الجلسة رئيس اللجنة بطرس "بيار" جلخ.

وكانت اللجنة الاولمبية الدولية اعلنت في كتاب رسمي موجه الى "اطراف النزاع في لبنان" الاحتكام الى الجمعية العمومية التي انعقدت اليوم.