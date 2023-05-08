بالصورة: " إيلي " إختفى.. هلا تعلمون عنه شيئاً؟

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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البلاغ التالـي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- إيلي صبحي أبو رجيلي (من مواليد عام 1976، لبناني) الذّي غادر بتاريخ 05-05-2023 منزله الكائن في محلة حالات إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه. علمًا أنه يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بمخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 548092-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات.