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"شرايين طرابلس" افتتحت مستوصفا في البحصاص- طرابلس

8
MAY
2023
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افتتحت جمعية "شرايين طرابلس" مستوصف "سلطان الطبي الخيري" التابع لها في منطقة البحصاص، برعاية وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض ممثلا برئيس مصلحة الصحة في الشمال الدكتور سعد الله صابونة، وحضور رئيس بلدية طرابلس السابق الدكتور رياض يمق، مسؤولة الجمعية ملك المصري، ممثلي هيئات دينية وبلدية واجتماعية ومهتمين.

وأشارت المصري إلى أن "طرابلس مدينة العلم والعلماء تعاني من الاضطهاد والحرمان المزمن، ناهيك عن البطالة والأزمات الصحية المتتالية من كورونا وكوليرا وريقان، في ظل انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار"، لافتة الى أنه "بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة فقد ارتفعت نسبة الفقر في لبنان من ٢٥٪؜ عام ٢٠١٩ إلى ٨٢٪؜ عام ٢٠٢١. وتقرير اليونيسيف خلص إلى أن ٧٠٪؜ من اللبنانيين تستدين لشراء الطعام".

وذكرت أن "جمعية شرايين طرابلس تأسست عام ٢٠١٩ وافتتحت أول مستوصف لها في منطقة ظهر المغر-القبة، وحاليا تم افتتاح هذا المستوصف الذي يقدم كافة الاختصاصات، والذي حوله المتبرع محمد سلطان من منزل يملكه إلى وقف خيري لمساعدة أهالي المنطقة".

وشكرت "وزارة الصحة وأطباء بلا حدود على دعمهم المستمر"، متمنية على "الأيادي البيضاء وفاعلي الخير والجمعيات المحلية والدولية دعم المستوصف لفتح قسم مختبر وأشعة".

 

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