أبي رميا يتفقد مشروع الطاقة الشمسية في جرود جبيل ويعد بمزيد من المشاريع الإنمائية

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قام النائب سيمون ابي رميا بجولة تفقدية على عدد من المدارس في قضاء جبيل، بعد تركيب الطاقة الشمسية بمسعى منه وذلك في اطار اتفاقية التعاون مع منطقة PACA Provence Alpes Côte d’Azur الفرنسية.

ابي رميا أسف الى انهيار الوضع المالي في لبنان واستقالة الدولة من مهامها، وقال:" هذا الوضع الكارثي والمرير دفعنا لسد بعض الثغرات في مجال الإنماء فسعينا من موقعنا كرئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية ومما لدينا من علاقات مع الدولة الفرنسية الى هذا التعاون مع PACA وهي اول لفتة ستستكمل لتأمين الطاقة الشمسية في اكثر من مدرسة على الساحل والجرد الجبيلي اضافة الى مشاريع اخرى في مجال البيئة والتربية والصحة."

وكشف ابي رميا عن العمل على مساهمات مالية سنوية من منطقة PACA وغيرها من المناطق الفرنسية واعلن عن زيارة نائب رئيس المنطقة Jean-Pierre Colin في الثاني عشر من تموز لمتابعة المشاريع الإنمائية عن كثب.

وكانت الجولة قد بدأت من مدرسة راهبات العائلة المقدسة في العاقورة حيث كان في استقباله رئيس البلدية العميد اسد الهاشم والمختار طلال بو يونس ومنسق العاقورة في التيار عبدو وهبي. الهاشم شكر ابي رميا على اهتمامه بالقطاع التربوي ما سمح باستمرار رسالة المدرسة. مديرة المدرسة الأخت مادونا قزي أثنت على جهود ابي رميا في هذا المشروع حيث ان اكلاف المازوت للتدفئة والاضاءة اصبحت باهظة ووزارة الشؤون الاجتماعية عاجزة عن الدفع بسبب الازمة المالية والمبالغ المتأخرة منذ عام ٢٠٢٠.

من العاقورة الى مدرسة العائلة المقدسة في اهمج حيث اشارت مديرة المدرسة الاخت امية خوري الى التأثير التربوي المهم للمشروع.

كان في استقبال ابي رميا في اهمج الاب طوني حردان والمختار شربل زيادة ونائب رئيس البلدية شوقي ضاهر ومنسق التيار في البلدة عادل ابي يونس ومنسق المنطقة جوزف خليفة.

واستكملت الجولة في مدرسة اهمج التكميلية الرسمية حيث التقى ابي رميا المديرة جمال ابي سعد واختتمت في ثانوية اهمج الرسمية والمديرة نينا منصور التي اشارت الى مساعي ابي رميا في نمو وازدهار الثانوية.