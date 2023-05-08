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عُثر بحوزتهم على "مقصّ حديديّ" ...ارتكبوا "جرائم مُختلفة"!

8
MAY
2023
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صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بلاغ جاء فيه:"في إطار المتابعة المسّتمرة لمكافحة مختلف أنواع الجرائم والحدّ منها، ونتيجةً للمتابعة والرصد لفترة تجاوزت الأسبوعين، رصدت مفرزة بيت الدين القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عصابة ينشط أفرادها في عمليات السّلب والسّرقة وترويج المخدّرات في مناطق خلدة، الناعمة والدّامور.

وأضاف البلاغ، "وبتاريخ 4-5-2023 وفي محلّة السعديات، أوقفت عناصر المفرزة المذكورة بالتنسيق مع مكتب مكافحة المخدّرات المركزي أفراد العصابة، وهم كلٌّ من: ع. ز. (مواليد عام 2000، لبناني)، م. م. (مواليد عام 1999، سوري)، هـ س. (من مواليد عام 1998، سوري) و د. س. (من مواليد عام 1998، سورية).

وتابع، "عُثر بحوزتهم على: مسدس حربي، و"قارص"، ومقصّ حديديّ، وكميّة من المخدّرات، ومبلغ مالي، إضافةً إلى ضبط سيّارة مستأجرة استخدمت في إحدى عملياتهم، وهي نوع "نيسان صني" لون جردوني. وبالتحقيق معهم، اعترفوا بقيامهم بأعمال سلب وسرقة بقوّة السّلاح في خلدة، والنّاعمة، والدّامور، والجيّة، وجونية، كما اعترفت الأخيرة بتعاطي المخدّرات.

وأكمل، "كذلك، تبيّن أنّ (ع. ز) سجين فار من إحدى نظارات الشّرطة العسكريّة، وصادرة بحقّه مذكّرة توقيف بجرم ترويج مخدّرات".

وختم البلاغ: "لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوفين، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهم، الاتّصال بمفرزة بيت الدين القضائية، على أحد الرقمين: 300216-25 أو 300187-25، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللّازمة".

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