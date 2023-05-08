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غرّد اللواء النائب جميل السّيّد في حسابه عبر تويتر وقال: "كلّهم يسألني، رح يصير إنتخاب رئيس؟!"

وأكمل: "جوابي: كل رؤساء ما بعد الطائف جاؤوا بقرار خارجي ضاغط رافقه إما توزيع حصص سياسية لرؤساء الكتل الناخبة أو بدفع أموال لهم، (ثلاثة رؤساء جاؤوا بتوزيع حصص، ورئيسان بدفع أموال)!"

وأضاف السّيّد: "اليوم وحتى الآن، لا ضغوط خارجية جدّية لإنتخاب رئيس ولا عروض لحصص سياسية ولا عروض أموال بل دعوة للزعماء اللبنانيين للتوافق على رئيس فيما بينهم!!"

وأردف: "قلتلّي، للتوافق فيما بينهم، بلا ضغوط عليهم ولا حصص ولا مصاري؟!"

وختم السّيّد: "إي خلّيك عم تحلم…"