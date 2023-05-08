لبنان في المرتبة الأولى.. من حيث التضخم الغذائي!

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تصدّر لبنان لائحة الدول الأكثر تضخماً من حيث الغذاء عالمياً، إذ بلغت النسبة 352 في المئة، بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة التي تزامنت مع الغلاء في أسعار السلع والخدمات الأساسية والطاقة والنقل والملابس وغيرها.

ووفقاً لموقع “World of Statistics”، هكذا أتت اللائحة:

– لبنان: 352 بالمئة

– فنزويلا: 158 بالمئة

– الأرجنتين: 110 بالمئة

– زيمبابوي: 102 بالمئة

– تركيا: 53.92 بالمئة

– باكستان: 48 بالمئة

– بولندا: 24 بالمئة

– التشيك: 23.5 بالمئة

– ألمانيا: 21.2 بالمئة

– السويد: 19 بالمئة

– المملكة المتحدة: 19.1 بالمئة

– هولندا: 17.8 بالمئة

– منطقة اليورو: 17.5 بالمئة

– إسبانيا: 16.5 بالمئة

– فرنسا: 14.9 بالمئة

– جنوب أفريقيا: 14 بالمئة

– إيطاليا: 12.6 بالمئة

– المكسيك: 11.01 بالمئة

– كندا: 8.9 بالمئة

– الولايات المتحدة: 8.5 بالمئة

– أستراليا: 8 بالمئة

– اليابان: 7.8 بالمئة

– سنغافورة: 7.7 بالمئة

– البرازيل: 7.29 بالمئة

– سويسرا: 5.4 بالمئة

– كوريا الجنوبية: 5 بالمئة

– الهند: 4.79 بالمئة

– إندونيسيا: 4.58 بالمئة

– روسيا: 2.57 بالمئة

– الصين: 2.4 بالمئة

– السعودية: 2.34 بالمئة

– هونغ كونغ: 1.6 بالمئة