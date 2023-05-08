الأسد لـ ابن زايد: نقدر الدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية

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الوطن السورية: عبّر الرئيس بشار الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية.

موقف الرئيس الأسد جاء خلال الاتصال الذي أجراه أمس مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث بحث الرئيسان خلال الاتصال التطورات الإيجابية على الساحة العربية.

وحسب البيان الرئاسي، عبر الرئيس الأسد عن تقدير سورية للدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية، بما يعزز التعاون العربي المشترك ويخدم مصالح الدول والشعوب العربية.

كما تناول الحديث العلاقات الثنائية والتعاون المستمر بين سورية والإمارات في العديد من المجالات.

موقف الرئيس الأسد جاء بعد ساعات من إصدار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري أمس وعقب اجتماعهم الاستثنائي بالقاهرة القرار رقم 8914 الذي أقروا فيه وبالإجماع ومن دون رفض أو تحفظ، استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية باجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من يوم أمس الموافق في السابع من أيار.