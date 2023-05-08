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واشنطن تتفق مع العرب بشأن أهداف عودة سوريا إلى الجامعة العربية

8
MAY
2023
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الشرق الأوسط السعودية: قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس إن واشنطن لا تعتقد أن سوريا تستحق العودة إلى الجامعة العربية في هذه المرحلة.

 

وأضاف أن أميركا تفهم أن الشركاء يسعون إلى التواصل المباشر مع الرئيس السوري بشار الأسد لمزيد من الضغط تجاه حل الأزمة السورية.

 

وأشار إلى أن أميركا تتشكك في رغبة الأسد في حل الأزمة السورية، لكنها تتفق مع الشركاء العرب حول الأهداف النهائية.

 

وفي وقت سابق (الأحد)، أعلن المتحدث باسم جامعة الدول العربية السفير جمال رشدي أن وزراء الخارجية العرب تبنّوا خلال اجتماعهم (الأحد) قراراً باستعادة سوريا لمقعدها بالجامعة، بعد ما يزيد على 10 سنوات من تعليق عضويتها.

 

وأضاف رشدي أن القرار جرى اتخاذه خلال اجتماع مغلق لوزراء الخارجية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

 

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق تلقت «باهتمام» القرار الصادر بعودتها إلى مقعدها في الجامعة العربية.

 

وأضافت، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية، أن دمشق تابعت «التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية، والتي تعتقد أنها تصب في مصلحة كل الدول العربية، وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها». وأوضحت أن المرحلة المقبلة تتطلب «نهجاً عربياً فاعلاً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند إلى الحوار والاحترام المتبادل».

 

وعُلقت عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 بسبب الحملة العنيفة على الاحتجاجات المناهضة للأسد في الشوارع، التي أدت إلى حرب أهلية مدمرة، وسحبت دول عربية كثيرة مبعوثيها من دمشق.

الشرق الأوسط
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