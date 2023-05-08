أبو الغيط: يمكن للأسد حضور القمة إذا رغب

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الشرق الأوسط السعودية: القاهرة: فتحية الدخاخني-

بعد أن قررت جامعة الدول العربية، أمس الأحد، استعادة دمشق لمقعدها، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحافي عقب اجتماع لوزراء الخارجية العرب، إن الرئيس السوري بشار الأسد «يمكنه المشاركة» في القمة العربية الثانية والثلاثين «إذا ما رغب».

وأضاف أبو الغيط، أنه عندما توجه الدعوة لحضور القمة العربية للدول العربية الأعضاء، من قِبل الدولة المضيفة للقمة، وهي المملكة العربية السعودية، فإن الرئيس السوري بشار الأسد قد يشارك بالقمة إذا رغب في ذلك.

وفي أول تعليق رسمي سوري، أكدت وزارة الخارجية السورية أهمية التعاون المشترك والحوار بين الدول العربية. وقالت في بيان، إن سوريا تابعت «التوجهات والتفاعلات الإيجابية التي تجري حالياً في المنطقة العربية (...) وتلقت باهتمام» قرار الجامعة. وأضافت «تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك»، معتبرة أن المرحلة المقبلة «تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبنّاءً (...) يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية».

وعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعه الاستثنائي، (الأحد)، برئاسة مصر. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه «لا يوجد حل عسكري لها، ولا غالب أو مغلوب في الصراع».

وأكد شكري أن معاناة سوريا تفاقمت نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية، داعياً المجتمع الدولي وأطراف الأزمة السورية كافة إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه سوريا وشعبها.