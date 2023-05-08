عناوين الصحف ليوم الأثنين 8 أيار 2023

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النهار: القرار العربي بإعادة النظام السوري: مثقل بالشكوك و"رشوة" لبنان بلجنة!

نداء الوطن: الرّاعي يدعو لتقديم المساعدات الى النازحين على أرضهم

واشنطن تنتقد عودة سوريا "المبكرة" للجامعة العربية... وجنبلاط: "حلو الإنشاء العربي"

الأنباء الكويتية: حديث وزير الخارجية لـ «الأنباء» يستحوذ على اهتمام وسائل الإعلام اللبنانية

تمسك كل طرف بمرشحه يجعل الدعوة للحوار الرئاسي بلا طائل لقاء بين «القوات» و«المردة» في سيدني وتساؤلات حول انتقاله إلى بيروت

الشرق الأوسط: واشنطن تتفق مع الشركاء العرب بشأن الأهداف النهائية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية

الوطن السورية: وزراء الخارجية العرب: استئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية باجتماعات مجلس الجامعة العربية … الرئيس الأسد لـ ابن زايد: نقدر الدور الذي تقوم به الإمارات من أجل لمّ الشمل وتحسين العلاقات العربية