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وزير الشؤون الإجتماعيّة هكتور حجّار يجتمع بوزيرة التنمية الإجتماعيّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة

7
MAY
2023
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في اليوم الأول من زيارته للمملكة الأردنيّة الهاشميّة، إجتمع وزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار على رأس وفدٍ من وزارة الشؤون الإجتماعيّة بوزيرة التنمية الإجتماعيّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة وفاء بني مصطفى وفريق عمل الوزارة. خلال الإجتماع، شكر حجّار نظيرته على الإستضافة وتنسيق ورشة العمل التي ستمتدّ على مدى يومين والمخصّصة لتبادل الخبرات حول الإستراتيجيّة الوطنيّة للتنمية الاجتماعيّة والسجلّ الوطني الإجتماعي، وتجربة الأردن في ما يتعلّق بشبكات الأمان الإجتماعي.
كما وعد حجّار الشعب اللبناني مجدداً بإنهاء العمل على التعديلات المتعلّقة بالاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة في ١٥ حزيران لتقديمها لمجلس النواب اللبناني. دار نقاشٌ موسّع خلال الاجتماع تمحور حول التجربة الأردنيّة، نقاط القوة والضعف، والنظرة المستقبليّة للعمل الإجتماعي. 
يذكر أن زيارة الوفد اللبناني إلى المملكة الأردنيّة الهاشميّة هي من ضمن سلسلةٍ من الزيارات إلى عددٍ من الدول العربيّة، بمساندة من البنك الدولي، بهدف التعلّم من خبرات وتجارب هذه الدول لتطوير الاستراتيجيّة الوطنيّة للحماية الاجتماعيّة وإنشاء سجلّ إجتماعي متكامل يساهم في تنفيذ البرامج التي تصبّ في خانة الحماية الاجتماعيّة للفئات الأكثر هشاشة بشكلٍ فعّال ومنظّم.   

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