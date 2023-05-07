دخول لبنان لجنة متابعة حلّ الأزمة السورية... وعودة سوريا الى الجامعة العربية!

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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف ان "اجتماع وزراء الخارجية العرب يوافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية".

وفي هذا السياق، أفادت معلومات الـLBCI بأنه "تم التوافق خلال الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء خارجية العرب على دخول لبنان على لجنة المتابعة لحل الأزمة السورية المؤلفة من السعودية العراق الاردن ومصر".

كما أفادت معلومات بأن "اجتماعاً ثلاثياً عُقد بين السعودية والجزائر والأردن على هامش الاجتماع التشاوري المغلق طالبوا فيه الجزائر بإبراز الجهود التي بذلتها في القمة العربية الماضية لعودة سوريا للجامعة العربية".