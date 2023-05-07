حركة الناصريين المستقلين-المرابطون: يبقى لبيروت مجدها...

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صدرت حركة الناصريين المستقلين-المرابطون البيان التالي:

المرابطون:

يبقى لبيروت مجدها...

ستبقى بيروت الوطنية، عاصمة الانصهار الوطني، وحاضنة الوطن وأبنائه وقضاياهم الوطنية والقومية، والملاذ الآمن، والحضن الدافئ لجميع اللبنانيين بكل فئاتهم وأطيافهم...

وستبقى بيروت الإنفتاح والتنور والتعدد، بيروت الحضارة والرقي، بيروت النضارة والوجه المشرق، بيروت العزة والعنفوان، عصية على جحافل الحاقدين، الذين هم أعجز من تشويه دورها وهويتها، وإستدراجها إلى فئويتهم وعنصريتهم، وكذلك جعلها متقوقعة في شرنقة طائفية ومذهبية...