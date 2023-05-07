القاضية عون: ربما أخطأت في نقطة واحدة..

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غردت القاضية غادة عون عبر صفحتها على تويتر:

"صباح الاوادم.اسئلة لا بد من طرحها:

هل أخطأت عندما فتحت ملف الكازينو واكتشفت الهدر والسرقة والرشوة لاعلاميين وغيرهم.هل أخطأت عندما فتحت ملف الفساد في النافعة. هل أخطأت عندما فتحت ملف الفيول المفشوش،واكتشفت الفش في الفيول والسرقة.هل أخطأت عندما طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية.

هل أخطأت عندما فتحت ملف مكتف واكتشفت تحويل احد المصارف مبلغ مليار دولار في سنة واحدة في اوج الازمة بعد لم الدولارات من السوق.هل أخطأت عندما اكتشفت ان شركة مكتف حولت ٤ مليار $ الى الخارج مجهولي المصدر وهذا ثابت كما ١+١=٢





هل أخطأت عندما فتحت ملف رياض سلامة والقروض السكنية واكتشفت الهدر وصرف النفوذ ومن ثم تزوير ميزانيات المصرف وتحويل تسع مليار $ الى المصارف في اوج الازمة لتحولها بدورها الى الخارج.هل أخطأت عندمانظرت في دعاوى المودعين الذين تبخر جنى عمرهم.





ربما أخطأت في نقطة واحدة في عدم تقدير حجم المنظومة الفاسدة التي اواجهها.صدقوني هذه المنظومة لا يمكن ان تنجح اذا لم يكن هناك من يحميها في القضاء.هل تساءلتم لماذا القاضية بوريزي تقوم بعملها بكل حرية وتصادر وتحجز وتلزم الكل برفع السرية المصرفية لان هناك قضاء حر يحميها.هنا لب الموضوع.حرروا القضاء وبس"