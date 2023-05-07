ماذا بعد المنخفض الجوي؟ إليكم أحوال الطقس في الأيام المقبلة

الأحد: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ويتشكل الضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية فترة قبل الظهر ، كما تتساقط الثلوج ألمتفرقة أحيانًا على ارتفاع ال ٢٢٠٠ متروما فوق، تخف حدة الأمطار ويتوقع حدوث انفراجات واسعة اعتباراً من بعد الظهر.

الإثنين: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وبداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ، تتساقط بعض الأمطار المتفرقة ومن المتوقع أن تشتدّ أحيانًا في المناطق الشمالية الشرقية مع حدوث برق ورعد حتى فترة بعد الظهر حيث تبدأ بالانحسار ويستقر الطقس تدريجياً خلال الليل.