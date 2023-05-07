دمشق تستعيد مقعدها العربي اليوم

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الوطن السورية: يحسم العرب اليوم قرارهم بشأن استعادة سورية لمقعدها في الجامعة العربية، والإعلان عن بدء مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك، كان غاب مع غياب سورية عن الجامعة، وهي أحد الأعضاء المؤسسين لها.

وتشهد القاهرة اليوم انطلاق الاجتماعين الوزاريين الطارئين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي من المقرر أن تبحث مسألة عودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية إضافة لبحث تطورات الوضع في السودان.

وعلمت «الوطن» من مصادر متابعة في القاهرة، أن قرار عودة سورية بات محسوماً، وحسب مسودة القرار المتوقع صدوره اليوم والذي اطلعت عليه «الوطن» سيتخذ وزراء الخارجية العرب قراراً باستئناف مشاركة وفود الجمهورية العربية السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها اعتباراً من 7 أيار 2023.