الأنباء الكويتية: جلسة انتخاب رئاسية في النصف الثاني من أيار؟؟؟ بري لـ مرشحه: بعض الأبواب لم تفتح

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الأنباء الكويتية: تبقى الأنظار على تحرك الديبلوماسية الأميركية القلقة على حاكمية مصرف لبنان المركزي، وهذا ما دفع واشنطن الى التشجيع على انتخاب رئيس للجمهورية، ما يعكس تحرك السفيرة الأميركية دوروثي شيا باتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سربت توقعات حول عزمه دعوة مجلس النواب إلى جلسة انتخاب رئاسية في النصف الثاني من أيار، وبالتحديد قبل 19 منه، موعد القمة العربية، كما سربت أمس، معلومات عن اجتماع الرئيس بري بمرشحه الرئاسي سليمان فرنجية، ونقلت إذاعة «لبنان الحر» قول بري للأخير ان بعض الأبواب لم تفتح بعد!.