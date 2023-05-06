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فياض يلتقي وزير النفط العراقي: توسيع اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود مدار البحث الإيجابي

6
MAY
2023
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بحث وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فيّاض في العاصمة العراقية بغداد مع نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة وزير النفط حيّان عبد الغني في تطوير وتوسيع اتفاقية تزويد لبنان بزيت الوقود لزوم تشغيل معامل الكهرباء. 

وأبدى حيّان كل التجاوب مع الطروحات اللبنانية خصوصا على المدى القصير عبر تسليم كل الكميات الباقية من الاتفاقية السارية المفعول حاليًا قبل انقضاء مدتها ما سوف يزيد الكميات المسلّمة شهريًا بدءاً من أول شهر تموز ولغاية نهاية تشرين الثاني. 

وأكد استعداده للبحث في إمكانية زيادة هذه الكميات في حال اتفق الطرفان على تجديد اتفاقية التزويد والبحث في امكانية تنويع المشتقات النفطية المخصصة لعملية التبديل.

أما على المستوى المتوسط المدى، فعرض  فياض مسألة دراسة امكانية إجراء عقد تجاري من دولة الى دولة يسمح للبنان بشراء الفيول من العراق مع جدولة مؤخرة للدفع واتفق الطرفان على دراسة هذا الطرح وإعداد المراسلات الرسمية بهذا الشأن.

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