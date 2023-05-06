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سكاف بعد لقائه الوزير باسيل : "وحده التحرك الداخلي الجدي سيُفرمل أي مسعى خارجي لفرض رئيس للجمهورية على اللبنانيين.

6
MAY
2023
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 استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل النائب الدكتور غسان سكاف في منزله   حيث جرى خلال اللقاء بحث في الاوضاع العامة والاستحقاق الرئاسي.

وبعد اللقاء قال الدكتور سكاف  : " الخارج تحرك بسبب الركود الداخلي وشعور الدول الإقليمية والدولية بعدم اكتراث المسؤولين بمعاناة المواطنين وتلهيهم بالأمور الذاتية والشخصية، وها نحن اليوم نلمس تراجعاً في منسوب التدخل الخارجي لمصلحة لبننة الاستحقاق بعد ان بدأنا تحركاً داخلياً فعلياً.
وتابع سكاف: "انطلاقاً من الجو الإيجابي والمنفتح الذي لمسته لدى معالي الوزير باسيل أتوجه بكل صدق الى كل الأفرقاء الآخرين خاصةً الذين يساهمون بمعرفة أو من دون معرفة بإعاقة إنجاز الاستحقاق الرئاسي بتليين المواقف والتخفيف من الشروط والتحلي بقليل من التواضع والكثير من المسؤولية"

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