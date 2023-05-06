السوداني يلتقي فياض: العراق ماضٍ في التواصل الاقتصادي إقليميا

A + A -

التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض رئيس مجلس الوزراء العراقي المهندس محمد شياع السوداني خلال زيارته الى العراق في لقاء تعارف بروتوكولي رسمي تم التطرق خلاله الى دور العراق الريادي في الوطن العربي وعودة العراق القوي.

وتقدم الوزير فياض بالشكر باسم لبنان للدعم العراقي المستمر في موضوع تزويد لبنان بالنفط العراقي و عرض امكانية تمتين الشراكة و تطويرها عبر تجديد الاتفاقية و زيادة الكمية بما يخدم العلاقة واستمرارها بين البلدين الشقيقين، هذا بالاضافة الى امكانية استيراد كمية اضافية بشروط تجارية مما يمكّن من تنفيذ خطة الكهرباء بالإطار المطلوب للوصول الى .١-١٢ ساعة تغذية يومياً وذلك ضمن أعلى معايير للشفافية و الرقابة.

كما تطرّق البحث الى فرصة اعادة تفعيل خط النفط و مصفاة التكرير و خزانات التخزين عبر خلق شراكة استراتيجية نافذة في حوض البحر الابيض المتوسط.

هذا ويشارك الوزير فياض في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه في بغداد بدعوة رسمية من نظيره وزير الموارد المائية الدكتور عون دياب عبدالله.