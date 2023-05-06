المحامية ارلت بجاني: من واجبك أن تناصر القاضية التي تقف بوجه المصارف!

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كتبت المحامية ارلت بجاني:



" ان كنا نحب القاضي عون او لا نحبها، يجب ان نسلّم أنها الوحيدة التي تجرأت على فتح ملفات الفساد ومواجهة المافيا السياسية المصرفية. لذلك، أيها اللبناني، لأية جهة سياسية انتميت، من واجبك أن تقف ضد القرار السياسي الجائر الذي صدر بحق العدل والعدالة، أيها المودع من واجبك أن تناصر القاضية التي تقف بوجه المصارف لتعيد لك جنى عمرك، ايها القضاة النزهاء، التي لم تتجرأ المافيا بعد أن ترهّبكم، من واجبكم أن تدعموا الحق وترفضوا الظلم اذا كنتم فعلًا تريدون تحقيق استقلالية القضاء. المافيا تمتحنكم فامّا الانتفاضة عليها وإمّا الخنوع. الخيار المصيري لكم!!!! "