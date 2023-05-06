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شو الوضع؟

6
MAY
2023
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 استنفار للتحرك الشعبي غداً في بلّونة مساندة للقاضية عون... وداعمو فرنجية يبحثون عن السُلّم!

في الوقت الذي صدمَ فيه القرار القضائي التعسفي اللبنانيين الباحثين عن تحصيل حقوقهم في مالهم المنهوب، تحوّلت هذه الصدمة إلى استنفارٍ كبير لدعم القاضية غادة عون وعن القضاء الحر في شكل عام.


وفي وقت علم tayyar.org. أن التحركات الشعبية ستكون متتالية، ونوعية في شكل لا تتصوره المنظومة، يواصل داعمو القاضية عون وفي طليعتهم التيار الوطني الحر الحشد للتحرك الإعتراضي عصر الغد أمام منزل القاضي سهيل عبود في بلونة. فإذا كان القيمون على القضاء تحت مطرقة المنظومة، سيكونون من الآن فصاعداً في مواجهة نار الغضب الشعبي، لمواطنين لن يهدأوا قبل استعادة مالهم وحقوقهم ومحاسبة المافيا.

على الخط الرئاسي، انتقلَ مسار الإستحقاق من الضغط الفرنسي لفرض سليمان فرنجية، بالتقاطع مع مصلحة الثنائي الشيعي، إلى مرحلة البحث عن مخارج وإيجاد سلم للنزول عن الشجرة التي وضعوا أنفسهم عليها. ذلك أن السعودية لم طلب باريس الضغط على بعض الكتل النيابية، واتخذت موقف عدم التدخل، في موازاة استمرار صلابة مواقف القوى الممثلة للبيئة المسيحية تجاه فرنجية. وقد كشفت مصادر متابعة ل tayyar.org أن كل الأسماء والمرشحين يتمتعون بالحظ للوصول إلى رئاسة الجمهورية، لافتة إلى أن إنجاز الإستحقاق مرهون أولاً بتوافق مسيحي خاصة عوني - قواتي، ومن ثم موافقة حزب الله في شكل رئيسي، ليمتد إلى كتل نيابية أخرى.

ودولياً خطف الأنظار حفل تنصيب الأمير تشارلز ملكاً لبريطانيا، والذي يبهر العالم وفقاً لطقوس الملكية البريطانية العريقة.

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