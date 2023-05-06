محامو التيار: قرار فصل القاضية عون ضرب آخر معقل لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين وإستعادة الأموال المنهوبة

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بيان صادر عن هيئة المحامين في التيار الوطني الحر:

استنكرت الهيئة قرار فصل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون من الخدمة، معتبرة ان هذا القرار ضرب آخر معقل لمحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين في السلطة الحاكمة وإستعادة الأموال المنهوبة، وهي بالمناسبة تدعو جميع الغيارى على معرفة حقيقة جريمة العصر التي كانت نتيجتها سرقة شعب بكامله للانضمام الى التحركات الداعمة لجرأة القاضي غادة عون التي اصبحت تشكل رمز القضاء النزيه ورسالته الرامية الى حماية الضعيف امام غطرسة الحاكم المستبد وحامي الفاسدين.

واثنت الهيئة على جهود القاضية غادة عون وتلتقي معها على وضع حد للفساد والفاسدين والتجرؤ على فتح الملفات وإحقاق العدالة الحقيقية إعمالاً بروح الدستور أملاً بإعادة بناء الدولة العادلة .

ولا مناص من الإعلان وبالفم الملآن أن الهيئة تقف خلف القاضية غادة عون بكل خطواتها القانونية لتكون قدوة لرفاقها علهم تتحرك فيهم الشجاعة ويحذوا حذوها كي يكونوا سيوفاً مسلطةً في وجه الفاسدين .