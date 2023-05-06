عناوين الصحف ليوم السبت 6 أيار 2023

الأخبار
ـ إسرائيل: الأزمة تأكل المكانة
ـ قطر تعود إلى ترشيح قائد الجيش
ـ دمشق لتعاون وزاري لا أمني في ملف النازحين
ـ تجارة افتراضيّة تموّلها جيوب الموظّفين
البناء
ـ انهيار أسهم المصارف الأميركية… وبايدن يحذر النواب من خطورة عدم رفع سقف الدين
ـ الصفدي يبشر باستعادة سورية لمقعدها في الجامعة الأحد… ما يعبّد طريق الأسد إلى القمة
ـ البخاري الى بنشعي… وسكاف: لائحة بكركي ثلاثة… فهل يشارك الرئيس المنتخَب في القمة؟
الجمهورية
ـ لبنان على المفترق: إنتخابات أو منزلقات
ـ توقيع عقود شراء الطاقة مع 11 شركة خاصة
ـ مجموعة فاغنر تهدّد بالانسحاب من باخموت
اللواء
ـ ارتياح لبناني للحراك السعودي.. والأسماء في قبضة السيناريو النيابي
ـ قلق مسيحي من نضوج التفاهمات.. واستطلاع أوروبي لضغوطات الأزمات على الرئاسة المفقودة
ـ مفاوضات سودانية في جدة اليوم برعاية سعودية أميركية
ـ تتويج الملك تشارلز اليوم في حفل تاريخي بكلفة 126 مليون دولار