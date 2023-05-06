عناوين الصحف ليوم السبت 6 أيار 2023

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الأخبار

ـ إسرائيل: الأزمة تأكل المكانة

ـ قطر تعود إلى ترشيح قائد الجيش

ـ دمشق لتعاون وزاري لا أمني في ملف النازحين

ـ تجارة افتراضيّة تموّلها جيوب الموظّفين

البناء

ـ انهيار أسهم المصارف الأميركية… وبايدن يحذر النواب من خطورة عدم رفع سقف الدين

ـ الصفدي يبشر باستعادة سورية لمقعدها في الجامعة الأحد… ما يعبّد طريق الأسد إلى القمة

ـ البخاري الى بنشعي… وسكاف: لائحة بكركي ثلاثة… فهل يشارك الرئيس المنتخَب في القمة؟

الجمهورية

ـ لبنان على المفترق: إنتخابات أو منزلقات

ـ توقيع عقود شراء الطاقة مع 11 شركة خاصة

ـ مجموعة فاغنر تهدّد بالانسحاب من باخموت

اللواء

ـ ارتياح لبناني للحراك السعودي.. والأسماء في قبضة السيناريو النيابي

ـ قلق مسيحي من نضوج التفاهمات.. واستطلاع أوروبي لضغوطات الأزمات على الرئاسة المفقودة

ـ مفاوضات سودانية في جدة اليوم برعاية سعودية أميركية

ـ تتويج الملك تشارلز اليوم في حفل تاريخي بكلفة 126 مليون دولار