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أسرار الصحف ليوم السبت 6 أيار 2023

6
MAY
2023
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الجمهورية

ـ أبدى قطب سياسي اقتناعه بأن المجلس النيابي الحالي متخصّص بالتعطيل نتيجة تركيبته.
ـ راهنت شخصية سياسية ذات إطلاع واسع، شخصية أخرى، على أنّ استحقاقاً أساسياً سيُنجز قبل 15 حزيران المقبل على رغم كل التشنجات.
ـ سألت مراجع أوروبية جهات لبنانية مسؤولة ما إذا كان التدبير المُتخذ بحق إحدى القاضيات سيقف عند هذه الحدود، أو سيستكمل مساره ليطاول كل قاضٍ تحوم حوله شبهة فساد وتجاوز حدّ السلطة.

اللواء

ترصد جهات نافذة حقيقة ما يُحكى عن اعتراض أميركي على الدور الفرنسي في ما خصَّ التسوية المطروحة ما ظهر منها وما بطن..

بات بحكم الثابت لدى حزب بارز أن رئيس تيار حليف لن يذهب بعيداً في التنسيق مع حزب منافس في بيئته..

عدل مرجع كبير عن إيفاد ممثل عنه الى صرح يشهد حراكاً واسعاً، بعد معلومات لم تكن مطمئنة، خلافاً لما ساد سابقاً..

البناء

يستغرب مصدر نيابي مؤيّد لانتخاب سليمان فرنجية ما يظهره المعارضون من تنمّر على الاهتمام بالموقف السعودي وقد أجمعوا أن إحدى أهم مواصفات الرئيس الثقة العربية ويقصدون السعودية للسبب الاقتصادي واستبعدوا فرنجية بسبب الفيتو السعودي عليه، وهم اليوم يقولون إن زوال الفيتو غير كافٍ.

قال مصدر في الجامعة العربية إن الحديث عن الحاجة لقرار بالإجماع لعودة سورية إلى الجامعة العربية تمّ درسه بطريقة مريبة مخالفة للأنظمة والوقائع؛ فتعليق عضوية سورية تمّ بأغلبية الأصوات، حيث لم يوافق لبنان والعراق والجزائر وفلسطين وعمان وأيّ تصويت على عودة سورية بات يحظى بالأغلبية.

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