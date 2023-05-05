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النجمة استقبل المهنئين بكأس لبنان لكرة القدم

5
MAY
2023
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استقبل  نادي النجمة الرياضي عصر اليوم المهنئين بإحرازه مسابقة كأس لبنان ال49 لكرة القدم في G village، قرب ملعبه بالمنارة.
واستقبل الحضور رئيس النادي مازن زعني محاطا باعضاء مجلس الادارة الامين العام اسعد سبليني (عضو الاتحاد اللبناني لكرة القدم)، ابراهيم الحوري، المحامي عمر الكوش، طلال ابو اللبن، مصطفى العدو "بافو"، نادر المعلم، مدير النادي الدكتور ناجي حمود، مدير الفريق حسن حمود، الجهاز الفني يتقدمه المدربان باولو مينيزيس وبلال فليفل وابطال الفريق.
وتقدم المهنئين نائب رئيس الاتحاد الاسيوي رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، محافظ بيروت مروان عبود، رئيس بلدية بيروت السابق بلال حمد، رئيس قطاع الرياضة في "تيار المستقبل" فيصل قلعاوي، نائب رئيس الاتحاد اللبناني لمرك القدم محمود الربعة، عضو اللجنة التنفيذية وائل شهيب، الأمين العام جهاد الشحف، رئيس النادي التاريخي عمر غندور مع الرئيسين السابقين محمد فنج واسعد صقال، نائب الرئيس السابق صلاح عسيران، الأمين العام السابق سعد الدين عيتاني، الى رؤساء وإداريي أندية أبرزها: العهد برئاسة المحامي تميم سليمان، الحكمة برئاسة ايلي يحشوشي، الصفاء برئاسة رياض عطالله مع نائبه رئيس نادي توفير رامي بيطار، البرج برئاسة فادي ناصر، الراسينغ برئاسة جورج جوزف ابو مراد، رئيس نادي التضامن صور السابق شريف وهبي إلى حشد اعلامي تقدمه رئيس جمعية الإعلاميين الرياضيين اللبنانيين رشيد نصار، مخاتير بيروت وممثلي روابط المشجعين من مختلف المناطق.

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