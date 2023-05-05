بشأن النازحين السوريين.. قرار وموقف حازم لوزير الداخلية!

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أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، أننا "أبلغنا موقفنا لمفوضية اللاجئين وهم بصدد تسليم بيانات النازحين السوريين".

وأكد في حديث للـ"LBCI"، على أننا "لن نقبل بإعطاء إقامات للنازحين السوريين في لبنان". وأشار إلى أنّ "الدخول غير الشرعي يجعل كمية أعداد السوريين أكبر بكثير". وشدد مولوي, على "ضرورة العودة الآمنة للنازحين السوريين"، إلى بلدهم.

وأوضح, أننا "نريد كل البيانات للنازحين السوريين، وهذا قرار سيادي، ونحن بصدد تنظيم وجود النزوح السوري". ولفت إلى أنه "من غير المقبول أن يكون لبنان مغيّبًا عن الاجتماعات بشأن النازحين".