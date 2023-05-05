قاضية لن تسقط بالضربة القاضية (سمير مسره)

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هل تعرفون لماذا لن تسقط القاضية غادة عون؟ هل تعرفون لماذا يستحيل على الضربة القاضية ان تتغلب عليها؟ لأنها بكل بساطة تتمتع بثقة موكلها الشائع الصيت محليا" وعالميا" الا وهو مبدأ "الحق" الذي يعلو ولا يعلى عليه والذي لا بد أن ينتصر في النهاية.

خطيئة غادة عون هي انها اصبحت قاضية لقضية العصر، قضية سرقة ممنهجة لودائع شعب باكمله لم يرتكبها حتما" اي شبح او مجهول او لص كان مارا" بالصدفة في الطريق، بل عصابات محترفة من مسؤولين لبنانيين وأجانب أغرقوا البلاد في الديون لمدة تزيد عن الاربعة عقود وراكموا خلالها ثرواتهم المهربة إلى حد الجنون.

وعندما دعمتها الأكثرية الساحقة من الشعب لأنها أرادت ان تحقق في الامر بغية اعادة الحقوق إلى اصحابها، شنت عليها حرب شعواء في كل الاتجاهات للتنمر عليها وشيطنتها وتسخيف عملها واسكاتها وكانت في كل مرة تخرج بقوة اكبر من المعركة متسلحة" بايمان لا ينكسر.

نعم، قاضية القضية التي أصبحت الآن دولية لن تسقط بالضربة القاضية. هكذا تقول القييم الانسانية وهكذا يقول العدل.