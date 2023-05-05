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تسلم الجيش هبة قدمتها السلطات الأميركية في احتفال أقيم في ثكنة داني حرب – غوسطا، في حضور ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون قائد الفوج المجوقل العقيد الركن مارون أبو هلون ووفد من السفارة الأميركية، إضافة إلى وفد من منظمة MAG وعدد من الضباط.

وألقى العقيد الركن أبو هلون كلمة قال فيها: "يشكل الجيش اللبناني الضمانة الأولى لأمن لبنان، في ظل ما يمر به البلد من ضائقة اقتصادية قاهرة تركت أثرها الواضح في مختلف القطاعات".

من جهة أخرى، أكدت ممثلة السفارة الأميركية وممثل منظمة MAG "أهمية الدور الأساسي الذي يقوم به الجيش اللبناني في حفظ أمن البلد واستقراره".

وأشادا ب"أداء عناصر المؤسسة العسكرية وتضحياتهم".

في الختام، تلا أبو هلون كتاب شكر باسم قائد الجيش وتم تبادل الدروع التذكارية.