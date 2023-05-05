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التقى وفد برلماني أوروبي من كتلة “الوسط الاوروبي”، الذي يضم نوابا من حزب رئيس جمهورية فرنسا ايمانويل ماكرون كلا من النواب في “التيار الوطني الحر” سيمون أبي رميا، ندى البستاني، وسيزار أبي خليل، في مقر “التيار”- ميرنا الشالوحي وجرى البحث في التطورات على الساحة اللبنانية لا سيما الانتخابات الرئاسية التي يجب ان تبقى شأنا لبنانيا. وسلّم التيار الوفد ورقة الأولويات الرئاسية التي يجب ان تشكل ورقة إنقاذية يتوافق عليها الجميع اذ على الرئيس ان يتمتع بدعم مسيحي ويكون لديه بعد وطني. كما تناول اللقاء الاصلاحات المطلوبة خصوصا لجهة مكافحة الفساد حيث عرض التيار للخطوات التي قام بها في هذا الاطار من رفع نوابه للسرية المصرفية كما لاقتراحات القوانين التي تقدموا بها في موضوع مكافحة الفساد.