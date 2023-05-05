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بوصعب من بنشعي: وجدت لديه الانفتاح للتواصل والتفاهم مع كل الفرقاء

5
MAY
2023
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استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب.
وعقب اللقاء اكد بوصعب انه تشرف بزيارة رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه وان الزيارة كانت ضرورية من ضمن الجولة التي يقوم بها على كل المرجعيات السياسية في البلد بهدف ايجاد قواسم مشتركة بموضوع رئاسة الجمهورية والفراغ والمشاكل التي تواجه اللبنانيين.
وأضاف: “باختصار وجدت لدى سليمان بك كل الانفتاح للتواصل والحوار والتفاهم مع كل الفرقاء وخاصة ان هذه هي الطريقة الوحيدة التي تدفع كل الفرقاء المختلفين للجلوس مع بعضهم البعض والتحاور حول القيم التي يمثلها كل منهم”.
ورأى “انه طالما لا شروط مسبقة من كل الافرقاء وهذا ما لمسته خلال جولتي فبالامكان مد جسور التواصل”.
وختم بالإشارة الى ان اللقاء مع فرنجيه كان ايجابياً فالأخير منفتح على الجميع ومن دون شروط مسبقة مشيرا الى انه سيعود للقاء فرنجيه بعد انتهاء جولته للتشاور حول كل الامور.

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