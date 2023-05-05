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حجار يرد بالحقائق على ما ورد في "الأخبار" عن الدعم الدولي للنازحين واللبنانيين...

5
MAY
2023
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بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزير الشؤون الإجتماعيّة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار:
هناك عدّة مغالطات ضمن الحوار الذي أجراه فراس الشوفي مع المنسّق المقيم ومنسّق الشؤون الانسانية في بيروت عمران ريزا في جريدة الاخبار يوم الخميس ٤ أيار ٢٠٢٣. فقد ورد "أن برامج الدعم للبنانيين أكبر من تلك المخصّصة للنازحين" وهذا غير دقيق باعتبار أن برنامج "أمان" هو قرض حصلت عليه الحكومة اللبنانية من البنك الدولي لتغطية ١٤٧ ألف عائلة لبنانية وليس هبة من المجتمع الدولي، في وقت لا يستفيد من "البرنامج الوطني لدعم الأسر الاكثر فقراً" إلا ٧٥ ألف عائلة لبنانية وهو الدعم النقدي الوحيد من المانحين والامم المتحدة، بينما بالمقابل يدعمون أكثر من ٢٠٠ ألف عائلة سورية بمساعدات نقديّة لتلبية إحتياجاتها فضلاً عن مساعدات أخرى متنوّعة تستهدف الطبابة والتعليم وفصل الشتاء.
أما المغالطة الثانية التي وردت، متعلّقة باللبنانيين، حيث قال ريزا أنهم يحصلون على مبالغ "تصل الى أقل من ٢٠٠ دولار شهرياً، بمجموع ٤٥ دولاراً للمساعدة غير المخصصة للغذاء، و٢٥ دولاراً عن كل فرد في العائلة للدعم الغذائي في العائلات التي يصل أفرادها إلى ستة". في الحقيقة، تتقاضى الأسرة اللبنانية ٢٥ دولاراً كمساعدة أساسية غير مخصّصة للغذاء، و٢٠ دولاراً عن كل فرد في العائلة لغاية ستة أفراد، بما مجموعه الكلي كأحد أقصى ١٤٥ دولاراً في البرنامجين "الاسر الأكثر فقراً" و"أمان".
إن ما نطالب به الامم المتحدة والمجتمع الدولي المانح هو دعم اللبنانيين الذين تحمّلوا أعباء النزوح على مدى ١٢ عاماّ وفق مبدأ تقاسم المسؤولية ودعم الانسان الاكثر حاجة بغضّ النظر عن جنسيته أو دينه، لكن هذا ما لم يُطبّق حتى الآن.

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