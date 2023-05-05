خاص- هذا ما أبلغه وفد التيار الوطني الحر لكتلة الوسط في البرلمان الأوروبي عن الرئاسة وملفات الإصلاح...

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خاص-

علم tayyar.org أن اللقاء بين نواب من كتلة الوسط في البرلمان الأوروبي مع نواب ومسؤولين من "التيار" في ميرنا الشالوحي اليوم، تخلله تفنيد من "التيار" لمواقفه من رئاسة الجمهورية والملفات الإصلاحية ومنها الكهرباء، بالأرقام والتفاصيل.

وقد أكد نواب "التيار" ومسؤولوه للوفد الذي ضم أيضاً نواباً فرنسيين من كتلة الرئيس ماكرون، المبادى التي تقوم عليها مقاربة ملف الرئاسة، لأن الإشكال ليس شخصياً مع أي مرشح، بل مرتبط بمدى حصوله على تمثيل وازن وخاصة في البيئة المسيحية، وبمقاربته لقضايا الإصلاح المالي والإقتصادي. وقد أوضح وفد "التيار" توازنات المجلس النيابي التي تفرض حكماً الإتجاه إلى التوافق، إضافة إلى الإبتعاد عن منطق الفرض.

وفي مجال آخر، لفت وفد "التيار" إلى مجالات التوافق والإختلاف مع حزب الله، وخاصة في النظرة لبناء الدولة وإصلاحها. وقد كان اتفاق على استمرار التنسيق والتعاون المتبادل.