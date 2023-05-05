"معلومات مغلوطة"... "توضيح" من وزارة الزراعة

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أصدرت وزراة الزراعة البيان الآتي: "تداولت بعض وسائل الإعلام أخيرا معلومات مغلوطة ترتقي إلى أن تكون إشاعات حول إدخال إرسالية بطيخ منشأ مصر وإعادة طرح موضوع باخرتي البطاطا ، يهمنا توضيح ما يلي:



1- إن وزارة الزراعة حريصة كل الحرص على تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وما ورد من مغالطات حول إرسالية البطيخ منشأ مصر ترتقي لأن تكون شائعات من شأنها أن تؤثر على الإقتصاد الوطني وتلحق الضرر المباشر في القطاع الزراعي وعلاقات لبنان مع الدول الشقيقة، ونشير إلى أن هذه الإرسالية دخلت مرفأ بيروت بتاريخ 23 نيسان 2023 وفق ما هو موضح في المستند المرفق ربطاً، وبالتالي يعتبر دخولها مراعياً لأحكام القانون 48 الذي يحدد المهلة القصوى لدخول البطيخ من مصر بيوم 30 نيسان 2023 وقد قام مركز الحجر الصحي الزراعي في مرفأ بيروت بما يوجبه عليه القانون بعد التأكد من المستندات والشهادات المطلوبة وإتخاذ الإجراءات الحجرية وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



2- في موضوع باخرتي البطاطا نشير إلى صدور بيان عن الوزارة بهذا الخصوص في حينه، فندت فيه الخطوات التي قامت بها، سيما الطلب من مقام مجلس الوزراء البت بمسألة دخول الإرسالية من عدمها نظراً لتخطيها الفترة المسموح بها لأسباب توقف الملاحة وصدرت موافقة إستثنائية عن دولة رئيس مجلس الوزراء سمحت بإدخال البطاطا وتسديد 70 بالمائة من ثمنها كغرامات ورسوم.







وختاماً نتمنى على وسائل الاعلام توخي الدقة والموضوعية في نشر الاخبار وتقصي المعلومات من مصادرها. علماً بأن أبواب الوزارة مشرّعة أمام أي إستفسار أو توضيح. ونعتبر كل ما ورد بمثابة إخبار أمام القضاء المختص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا الأمر".